Castanet. Un city stade va intégrer le nouvel espace public près de la salle des fêtes

Les habitants sont venus très nombreux à la cérémonie des vœux, organisée par la municipalité. À cette occasion, le maire Jean-Marc Fabre et ses adjoints ont présenté la rétrospective des projets réalisés en 2023.

L’élu a également présenté le bilan financier du chantier lié à la création de la salle des associations de Lardeyrolles, et a mis en avant d’autres aspects tels que la solidarité témoignée autour de ce projet conséquent. Un projet de city stade intégrera le nouvel espace public autour de la salle dès juin prochain et pourra compléter une offre de services pour l’école de Lardeyrolles, les associations et les administrés. L’inauguration officielle de la salle et de ce nouvel équipement sportif est planifiée au samedi 6 juillet.

Le maire a évoqué également devant l’assemblée la planification de plusieurs commissions autour de l’énergie et de l’urbanisme. En effet une réunion publique sera organisée afin d’échanger ensemble sur la définition de zones d’accélération prévue par loi d’Accélération de la production d’énergie renouvelable (Aper). Jacques Cros, Francis Molinier, Sylvie Douziech et Solange Marty sont intervenus successivement pour élaborer un rapport précis concernant divers thèmes tels que les travaux de la voirie, la diminution de la consommation d’électricité suite au changement de lampadaires publics en luminaires LED, l’effectif et les projets de l’école, le lancement du nouvel espace café à la bibliothèque de Castanet, et la présentation des 17 nouveaux foyers-habitants récemment installés sur la commune.

La réunion s’est terminée par des remerciements et des applaudissements en évoquant le service rendu et le professionnalisme de l’agent technique polyvalent Daniel Saturnin en poste depuis le 1er décembre 2009. Il quittera ses fonctions prochainement pour s’en aller vers de nouveaux horizons. Les membres du conseil municipal lui adressent tous leurs vœux de succès et d’accomplissement dans sa nouvelle voie professionnelle.

Pour clôturer la cérémonie, tous les participants ont partagé ensemble le verre de l’amitié avec enthousiasme en dégustant une délicieuse galette des rois.