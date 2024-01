Luc-la-Primaube. Age d’Or : de nombreuses animations pour un premier semestre chargé

Lors de l’assemblée générale du club de L’Âge d’Or, qui s’est tenue salle Vol de Nuit à l’Espace St-Exupéry, en présence du maire Jean-Philippe Sadoul, le président Christian Nespoulous a souhaité une bonne et heureuse année à tous.

Après avoir remercié la municipalité pour son aide financière et la mise à disposition des salles, les membres du conseil d’administration qui s’investissent sans compter pour le bon fonctionnement du club, il a insisté pour que 2 ou 3 membres supplémentaires viennent étoffer le CA ; notamment pour la création de commissions (thé dansant, sortie voyages, gestion de la salle seniors à Landouze, quine).

Les secrétaires Monique et Huguette ont présenté les activités de l’année écoulée et les trésorières Marie-Claude et Claudie le compte-rendu financier. Ces deux compte-rendus ont été approuvés à l’unanimité. À souligner que malgré la hausse des transports, des prix des repas, la cotisation pour la carte d’adhérent n’a augmenté que de 2 euros pour 2024. Il a rappelé que le club avait pris 22 € à sa charge lors du repas de fin d’année dont le tarif était de 42 €.

Le programme des activités, manifestations et sorties pour le premier semestre 2024 a ensuite été dévoilé. Plusieurs thés dansants sont programmés à 14 h 30 le mardi 30 janvier avec Christian Luc à l’espace St-Exupéry à La Primaube, le 27 février avec Véronique Pomiès à Luc, le 26 mars avec Gilles Saby à La Primaube et le 30 avril avec Frédéric Vernhet à Luc.

Sans oublier le quine le 11 février à Luc, les goûters tous les premiers mardis de chaque mois salle des seniors à Landouze, le repas de printemps à Luc le 14 avril, la sortie stockfisch le 12 mars, la sortie de fin de saison avec grillades le 18 juin. Les amateurs de belote, tarot, scrabble, triomino ou autres jeux… peuvent se retrouver tous les lundis, mardis et vendredis de 13 h 30 à 17 h 30, à la salle située à la maison des seniors à Landouze.

Un minibus assure le ramassage pour les personnes à mobilité réduite. Tous les participants à cette assemblée générale ont ensuite été invités à partager la galette des rois.