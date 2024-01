Rignac. Des livres et des bébés à la médiathèque

Dans le cadre de son adhésion au dispositif "Des Livres et des Bébés", la médiathèque du Pays rignacois accueillera le mercredi 7 février à partir de 9 heures Anne Letuffe, auteure et illustratrice pour les enfants et les tout-petits. Ce rendez-vous parents-enfants donnera lieu dans un premier temps à une lecture de ses albums accompagnée de Fanny Gombert qui proposera dans le même temps une danse improvisée. Puis, il y aura une mise en mouvement des parents et de leurs enfants dans les volumes d’Anne Letuffe. Une expérience unique à vivre mais les places étant limitées, une réservation est obligatoire au 05 65 80 26 02. Cette performance s’adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans. Attention : ce jour-là, la médiathèque n’ouvrira ses portes au public qu’à 10 heures, c’est-à-dire à la fin du spectacle.