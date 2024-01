Onet-le-Château. Le couscous de l’association Averroès programmé au 10 février

Après une année 2023 de transition, c’est autour d’une équipe de bénévoles resserrée, que les responsables de l’association Averroès proposent leur soirée couscous, le samedi 10 février à 19 heures, à la MDA.

"Nous proposerons le repas sur place uniquement : couscous poulet et thé à la menthe, avec le même tarif (10 €, 6 €/enfants). Les réservations à prendre au 06 81 62 04 01 sont possibles jusqu’au 5 février, dans la limite des places. L’animation et l’ambiance seront assurées par la section musique de l’association, pour offrir avec un répertoire propice à la danse et à la fête, un moment de partage et d’échanges. Il sera possible d’acheter des pâtisseries orientales pour le dessert".

S’agissant des activités de l’association, une nouvelle convention de partenariat a été signée avec la MJC d’Onet, où se déroulent les cours d’arabe qui continuent les dimanches matin, pour une vingtaine d’enfants. Averroès proposera de nouvelles animations sur l’annexe MJC des Costes-Rouges, en particulier une soirée "Au bonheur des dames" le 8 mars.