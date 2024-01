Espalion. Les cadets poursuivent leur sans-faute face à Villefranche

Le déplacement à Carmaux pour les seniors reporté (arrêté municipal d’interdiction de terrain !), l’adversaire des juniors forfait, seul les cadets ont joué ce samedi après-midi, en accueillant Villefranche-de-Rouergue au stade Michel-Granier. Face à une formation qui n’a pas eu le temps d’espérer bien longtemps, les essais se sont rapidement succédé et les jeunes Espalionnais ont enchaîné une 10e victoire sur 10 matchs joués en poule. Avec un effectif de 34 joueurs et une proportion importante de secondes années, cette équipe impressionne physiquement certes mais pratique aussi un jeu de plus en plus orienté sur l’alternance qui semble séduire beaucoup d’observateurs. Avec 10 victoires assorties de 10 bonus offensifs… 27 points encaissés et plus de 600 points inscrits (92 essais) le bilan est éloquent. Cette équipe ne peut plus cacher son ambition d’aller très loin dans cette compétition et même si le chemin reste encore long, il est fort probable que nous entendrons encore parler d’elle d’ici le mois de juin.