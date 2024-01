Luc-la-Primaube. Les jeunes U9 et U11 ont été présentés au public

Ils furent nombreux à venir encourager et soutenir l’équipe NF3 CTC Elan Aveyron Basket, toujours à la conquête de sa 1re victoire, qui était opposée au club de Veauche 42. À cette occasion, les U9 et U11 de l’école de basket de LPB présidée par Véronique Romulus, ont été présentés au public. À la mi-temps, s’est déroulée la finale du challenge RAGT à laquelle ont participé 4 finalistes dont nos 2 licenciés de Luc Primaube Basket, Tiago Fourcadier (U12) et Pauline Combelles (U18) pour obtenir leur billet pour le match Euroligue Limoges CSP – JDA Dijon. En lever de rideau, les RMU 15 de la CTC Élan Aveyron Basket recevaient le Stade Toulousain basket-ball. Les jeunes licenciés de l’école mini-basket de LPB, seront présentés au public avant la rencontre de N3 qui opposera les protégées de Nicolas Flottes à Muzols (07) le samedi 6 avril à 20 h salle Citadelle à l’espace St-Exupéry à La Primaube.