Flavin. Les Joyeux Vétérans en assemblée

En préalable à l’assemblée générale Aurélie Gaven est venue présenter les Points Info Seniors. Afin de favoriser l’accompagnement des seniors, les communautés de communes Lévézou-Pareloup et Pays de Salars proposent un service de proximité, d’accueil, d’information et d’orientation pour les seniors, un guichet unique nommé Point info seniors.

Les coordinatrices sont Sophie Puech (0675 73 42 03), – Laura Pradeilles (0675 73 33 57) et Aurélie Gaven (06 74 79 27 15 et 00 565 581 525). L’adresse mail : pointinfoseniors@levezou-pareloup.fr

Le président Ghislain Raynal a ensuite passé la parole à la secrétaire de l’association Maryse Wittmer qui a fait le bilan des activités pour l’année 2023. Toutes ces activités (ponctuelles et régulières) permettent aux adhérents de se retrouver pour des temps forts de partage tout au long de l’année..

Michel Bon, trésorier, a ensuite exposé les comptes de l’association d’où il ressort un bilan financier positif. Bilan moral et bilan financier ont été approuvés à l’unanimité. L’Assemblée a ensuite procédé à l’élection du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration ont été renouvelés par tiers. Se sont représentés et ont été réélus : Gances Jean Louis- Gayraud Claudine, Mattieu Régine, Ghislain Raynal. Nouvel élu, Gamel Daniel rejoint les membres de ce conseil d’administration.

Au compte des projets, le calendrier du premier semestre 2024 a été distribué : on y retrouve entre autres, repas annuel après la messe, belote départementale, dictée Dico d’or, quine inter et dégustation de rissoles, voyage d’un jour ; anniversaire des 90 ans mais aussi chorale, Secteur 13 et en soirée, les concours de belote ouverts à tous

Pour clore la séance, le président Ghislain Raynal a tenu à remercier tous les bénévoles membres du conseil d’administration qui œuvrent à ses côtés.

A suivi la dégustation des traditionnelles Galettes offertes pour moitié par monsieur le maire Hervé Costes sur ses deniers personnels. Malgré ses multiples tâches il a tenu à venir saluer l’assemblée et souligné combien les Joyeux Vétérans savent afficher leur dynamisme. Rois et reines d’un jour ont été ensuite couronnés.