Salles-Curan. Résidence des Deux Ponts : des tablettes et des galettes

Une nouvelle activité est proposée aux seniors de la résidence des Deux-Ponts à Vezins-de-Lévezou. Depuis le 15 janvier, chaque lundi de 11 heures à 12 heures, Manon l’animatrice propose aux résidents qui le souhaitent un atelier numérique visant à les informer sur le fonctionnement de leur tablette, smartphone ou ordinateur portable, répondre à leurs questions sur le sujet ou leur apprendre à télécharger un jeu, démarrer une discussion en visio, transférer des photos, écrire un mail, etc. L’atelier est adapté à chacun, en très petit groupe, ce qui permet une attention presque individuelle pour chaque participant.

Après les fêtes de Noël place à l’Epiphanie. Mercredi, les résidents, accompagnés des élus de la commune ainsi que de Sophie et Manon les animatrices ont partagé une bonne galette réalisée par la boulangerie-pâtisserie Au bon pain du Lévezou.

Les rois et les reines ont été couronnés dans la joie et la bonne humeur. L’après-midi s’est terminée et chacun a rejoint son appartement.