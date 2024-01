Decazeville. Un vernissage tout en musique pour Freddy Blondeau

L’artiste fait vibrer comme personnes musique et peinture, couleurs et accords.

Il y avait du monde dimanche au resto La Bassine, rue Clemenceau, à Decazeville, avec notamment la présence du foyer de vie d’Auzits. L’attrait était le vernissage de l’expo peinture de Freddy Blondeau, qui s’est montrée singulière à plus d’un titre. En effet, musicien professionnel, Freddy Blondeau, avec sa contrebasse et accompagné par le guitariste Sébastien Guez, a présenté sa démarche artistique et ses œuvres en musique.

L’artiste a expliqué qu’il partait d’une page blanche et avançait au fur et à mesure dans ses idées, en lâchant des éclats de peinture qu’il améliorait progressivement pour arriver à une peinture aboutie. Ses œuvres courent d’un léger figuratif (un seul tableau exposé comporte des personnages) jusqu’à de l’abstraction la plus complète. La couleur à profusion qui semble envahir le visiteur rappelle le courant expressionniste, d’où le titre de l’expo "Variations colorées".

Autre singularité de ce vernissage, Freddy a comme "dialogué" musicalement avec œuvres. Même si la musique ne l’inspire pas vraiment quand il peint, préférant reste dans sa bulle, il donne des couleurs à des accords : "le ré mineur, mon accord préféré renvoie au bleu, à la douceur, à la mélancolie aussi ; tandis que les accords majeurs renvoient surtout à la couleur rouge, une teinte vive et joyeuse", a-t-il précisé. Ainsi inspirés, l’artiste-contrebassiste et le guitariste ont joué des morceaux d’improvisation autour de plusieurs tableaux, ravissant l’assistance et créant des univers légers et oniriques qui stimulent l’imaginaire. L’expo est visible jusqu’au 31 janvier, du lundi au vendredi, de 11 heures à 17 heures, et dimanche, de 12 heures à 18 heures.