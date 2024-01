Villefranche-de-Rouergue. Viviez s’offre le derby avec brio et maîtrise

Avec la réception de Viviez, le leader de la poule, l’Avenir affrontait du lourd. On attendait un match difficile pour les jeunes locaux mais pas à ce point, les "Zingueurs" ayant fait étalage de toutes leurs qualités et d’une emprise totale sur la rencontre.

Dès l’entame, les visiteurs, complets dans toutes leurs lignes, vont prendre les locaux à la gorge en imposant un volume de jeu important, une grande vitesse d’exécution avec un soutien permanent au porteur du ballon. Cette domination ne tardera pas à porter ses fruits avec une pénalité dès la 4e minute suivie d’un essai de pénalité à la 28e minute et un carton jaune.

Peu de temps après, le buteur local rate une pénal-touche et les visiteurs vont relancer et inscrire un essai de toute beauté, la défense locale étant prise en défaut. Un coup de poignard et un vrai coup au moral.

À partir de cet instant le match venait de basculer du mauvais côté pour l’Avenir. Malgré une débauche d’énergie, une volonté sans faille des Rouergats, Viviez va inscrire deux nouveaux essais et atteindre la mi-temps sur un score de 24 à 0.

En seconde période, les visiteurs vont continuer à dérouler leur jeu. Les Villefranchois impuissants ont du mal à colmater les brèches et le score va enfler pour atteindre 43 à 7 au coup de sifflet final, Vincent Simioni sauvant l’honneur des locaux en inscrivant un essai dans les ultimes minutes de la rencontre.

Un succès mérité pour les visiteurs obtenu avec brio et maîtrise ; une défaite prévisible pour les locaux mais l’ampleur du score donne des maux de tête. L’Avenir est en reconstruction, cela demande du temps mais les trois prochaines rencontres vont être décisives pour la suite de la saison, à commencer le week-end prochain à Saint-Antonin. La qualification en championnat tient à un fil mais reste jouable.