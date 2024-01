Decazeville. Éveiller les consciences avec la Fresque du climat

L’association Antirhouille, dans le cadre des animations à la Bassine au 21 rue Clémenceau à Decazeville, propose un rendez-vous ludique et citoyen dans le bel élan écologique ce dimanche 28 janvier. Il s’agit d’un moment de sensibilisation au réchauffement climatique avec La Fresque du Climat, animé par le responsable départemental pour la fresque et ingénieur agronome Fabien Delmarès. Un évènement pour mieux comprendre les problèmes auxquels la Planète est confrontée.

Au programme : 12 heures : repas partagé type auberge espagnole, 14 heures : début de l’atelier en trois parties (réflexions en groupes et réalisation de la Fresque, débriefing et tour de table des actions à mettre en place et leur impact). Fin de l’atelier vers 17 heures. Bar et consommations sur place avec adhésion libre à l’association.

Pour ce qui est de l’animation prévue ce dimanche et payée par l’association, une participation libre sera demandée aux participants.

Il est conseillé de s’inscrire de préférence d’ici le 25 janvier au 06 61 73 07 74 ou à evenements@antirhouille.fr