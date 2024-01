Villefranche-de-Rouergue. L’association "D’ailleurs, ici même" a sorti un magazine

L’association "D’ailleurs, içi même" a vu le jour le 27 juin 2023 de la volonté de Mathilde Malagnac, travailleuse sociale et de Jean-Paul Rivière, ancien journaliste. Avec comme objectif de combattre les préjugés sur l’autre dans notre territoire et de lutter contre la banalisation des propos racistes.

Trois axes de travail ont été fixés : informer le grand public, proposer des espaces de réflexion et d’échanger, animer des rencontres et créer du lien social. L’un des vecteurs choisis pour faire entendre leurs voix et donner la parole aux personnes d’origine étrangère est un magazine.

Le numéro 0 a été dévoilé samedi au Centre Social La Ruche autour du partage de la galette. Témoignages émouvants de 2 parcours de vie, reportage sur la lutte sénégalaise, conte africain de Leuk Le Lièvre, spécialité culinaire aux saveurs ivoiriennes…

Ce premier essai met en avant la richesse de la différence. Toutes et tous espèrent qu’il verra une suite. Tiré à 200 exemplaires et imprimés par Grapho 12, "D’ailleurs, ici même" est vendu à prix libre. On peut le trouver, entre autres, aux Hauts Parleurs et à la Ruche. D’autres évènements sont à venir à Villefranche et aux alentours. L’association recherche des bénévoles actifs pour mener à bien ses projets.

Contact : ailleursicimeme12@gmail