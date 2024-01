Campouriez. Le comité des fêtes de Banhars en balade

Lors de la dernière assemblée générale du comité des fêtes de Banhars, Julien et Fabien ont cédé la co-présidence à Marie et Coralie. Aussi pour commencer 2024, elles ont proposé une sortie aux festivals des lanternes à Montauban. Ils étaient une trentaine à quitter Banhars pour aller visiter tout d’abord Montauban ville d’art et d’histoire ou les bâtisses en briques colorées brillaient sous un beau soleil hivernal. Après avoir déambulé dans la cité, le groupe s’est dirigé vers le jardin des plantes pour admirer le féerique festival des lanternes où les monuments chinois sont entourés de créations mythiques et de forêts peuplées de pandas. Suite à cette parenthèse enchanteresse les festivaliers se sont retrouvés autour d’une bonne table au Fort où la passionnée maître restaurateur Valérie Pons, les a régalé d’authenticité et de saveurs. A l’heure de se quitter les voyageurs heureux de ce moment de partage se sont donnés rendez vous pour une prochaine manifestation que Marie et Coralie peaufinent et qui aura lieu à Banhars au début du printemps.