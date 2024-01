Cassagnes-Bégonhès. L’école des chênes sera réhabilitée

La municipalité avait convié la population pour la traditionnelle cérémonie des vœux en présence Karine Clément, présidente de la communauté de communes Pays ségalis, Nathalie Puel, conseillère départementale, Simon Worou suppléent du député.

Le maire Michel Costes a rappelé les réalisations 2023 avec la deuxième tranche de la traversée de Cassagnes, mais également l’adressage qui commencé voilà deux ans est bouclé.

Pour 2024, de gros projets sont prévus, avec la réhabilitation de l’ancienne mairie en appartements locatifs répondant à une forte demande. La maison d’assistance maternelle sera opérationnelle en fin d’année, où officialiseront trois assistantes maternelles. Il est aussi prévu la réfection de la tribune du stade de rugby avec couverture de panneaux photovoltaïque dont les ressources couvriront le prêt effectué.

Le gros dossier demeure la réhabilitation de l’école des chênes. Celle-ci, construite en 1905, ne répond plus aux normes actuelles de sécurité. Les enseignants et le personnel ont été associés à ce projet. La prochaine année scolaire et pour des raisons de sécurité, l’école sera déplacée aux terrains de tennis, l’état devrait être le principal financeur ce choix plus tôt qu’une nouvelle construction a été guidée par un souci d’économie (2 fois moins cher). Cassagnes a été retenu "village d’avenir" ce dispositif permet aux communes retenues de prétendre à un accompagnement en ingénierie nos élus pensent s’en servir pour deux futurs projets la rénovation de la gendarmerie mais aussi le futur gymnase porté par la com/com.

Michel Costes a par ailleurs annoncé la possible fermeture de l’aérodrome afin d’implanter sur 10 ha un parc photovoltaïque. Ce projet n’en est encore que dans ses premiers balbutiements.

Le premier édile a remercié les bénévoles des différentes associations qui animent la commune tout au long de l’année (repas gourmands, animations de noël, concert de Massilia…). C’est autour d’un buffet que les échanges se sont poursuivis.