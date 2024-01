Saint-Christophe-Vallon. Les belles maisons de Noël récompensées

Le conseil municipal des enfants était invité à occuper une place choix au côté de celui des adultes lors de la cérémonie des vœux municipaux. Après avoir écouté attentivement les paroles du maire, Philomène, Emy, Jane, Léna, Lubon, Lyson et Milan n’ont pas tremblé au moment de prendre la parole pour remercier les participants du concours "la plus belle maison de Noël" et annoncer le palmarès.

Pour ces jeunes élus, cette cérémonie marquait l’aboutissement de leur premier projet "mené avec rigueur et enthousiasme" comme l’ont souligné les conseillères adultes référentes ainsi que l’animateur de l’association Familles Rurales qui a contribué à sa réussite. Un succès confirmé par les applaudissements nourris d’un public très nombreux et les visages ravis des lauréats au moment de la remise des prix.

La première place du podium a été occupée par la Famille Acoul-Vabre qui a eu droit à un bon de 168 € offert par Arboparc (4 heures d’entretien jardin et arbres Arboparc). Viennent ensuite Muriel Ulrich avec un lot de charcuterie (boucherie Mas Le Roget), Jennifer et Arnaud Soubiès, un ensemble gel douche et savon (pharmacie Abadie). Huit autres familles ont été récompensées avec des lots offerts par des commerçants locaux.