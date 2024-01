Baraqueville. Les élèves de 6e du collège Notre Dame La Salle en mode transmission

La semaine dernière, les élèves de sixième sont partis voir leurs camarades de CM2 dans leur école respective pour leur parler de leur entrée en sixième et pour leur transmettre leur expérience.

Fiers et heureux de leur retour à l’école, ils ont donné leur première impression de collégiens, évoqué l’organisation du collège et les différences avec l’école, notamment les cours du mercredi. Ils ont aussi parlé des options et de ce qu’ils appréciaient.

Les élèves, très attentifs, ont posé des questions très pertinentes.

Gageons que cet échange d’une heure environ va permettre à ces futurs collégiens de rentrer au collège avec moins d’appréhension.