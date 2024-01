Villefranche-de-Rouergue. Lourde défaite pour l‘équipe fanion, avec un maigre effectif

Samedi soir, les joueurs de Vincent Da Silva rencontraient l’équipe d’Auch sans leur capitaine. Le match fut intense mais une fois de plus par manque d’effectif (7 joueurs) la fatigue a engendré des erreurs stratégiques et une lourde défaite. Les Bleus ont eu du mal à rentrer dans le match et l’équipe d’Auch en a profité pour s’imposer. Score 26 à 17 au 1er quart-temps.

Au début du deuxième, les Aveyronnais affichent un manque de confiance. À 5 minutes de la mi-temps un changement de défense permet de limiter l’écart. Score 46 à 34.

Manque d’effectif

À la sortie des vestiaires, les Bleus réagissent en instaurant en défense une pression plus intense, ce qui leur permet de récupérer des ballons et d’améliorer les relances en attaque. Plus de rythme, d’assurance, de combativité et l’écart n’est plus que de 2 points. Tout est encore possible. Score 64 à 62.

Le dernier quart-temps sera fatal. Les joueurs du BBV 12 sont diminués physiquement et commettent de nombreuses pertes de balle. Auch en profite et plus rien ne peut les arrêter. L’équipe aveyronnaise subit sans pouvoir réagir. Score final 89 à 76.

Depuis la reprise pour le maintien, on constate des problèmes d’effectif. Par manque de remplaçant sur le banc les rotations ne peuvent se faire. Les joueurs ne jouent pas forcément à leur poste. Une fatigue indéniable s’instaure ce qui entraîne une baisse de régime autant physique que morale.

Prochain match samedi à 20 heures au gymnase Robert Fabre contre Albi, en espérant que les joueurs aient pu récupérer et retrouver cette énergie d’antan qui fait honneur au BBV.

Autres résultats :

SG2 victoire contre Bassin Houiller 66 à 45. G3 défaite contre Basket Ségala 27 à 61. U13M victoire contre Bassin Houiller 42 à 36. U15M1 défaite contre Bozouls 29 à 27. U17M2 victoire 52 à 40 contre Basket Vallon. U15M2 victoire 50 à 32 contre Rodez 2. U18F défaite contre Astro Basket 60 à 32. U17M1 défaite contre Montech 71 à 49. SF victoire contre Bassin Houiller 58 à 48.