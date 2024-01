Un bon petit plat, une arme de séduction... comme un motif de rupture

(ETX Daily Up) - Les histoires d'amour sont aussi des histoires de cuisine. Si dans la sphère familiale, les bons petits plats se rapportent davantage à une question de transmission, ils disposent d'un pouvoir de séduction quand les sentiments amoureux entrent en jeu, tout comme ils peuvent être motifs de rupture.

Combien de chefs rapportent le souvenir de cette grand-mère avec laquelle ils ont pris goût à la pâtisserie en préparant un gâteau au yaourt ? Et combien de grands cuisiniers racontent un plat en parlant de leur mère ou de ces saveurs qui ont bercé leur enfance ? On a coutume d'associer, à juste titre, les plaisirs de la table à notre rapport à la famille et au patrimoine culinaire que l'on se constitue en se transmettant des recettes de génération en génération. La cuisine est une histoire d'amour, avec un grand A, et donc qui ne concerne pas seulement ses parents ou ses aïeux, mais aussi sa moitié. Et la St Valentin approchant, une étude HelloFresh, réalisée par OpinionWay, juge opportun de le rappeler.

La cuisine, un acte de séduction...

Car il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la cuisine dans les histoires d'amour. Pour plus de la moitié des Français (52%), mitonner de bons petits plats pour quelqu'un n'est pas qu'un acte à but nourricier, mais il est aussi... séduisant ! Outre l'utilisation d'émojis reprenant les traits d'une aubergine ou d'un abricot pour rédiger des sextos, la sphère culinaire est constellée de gestes et de mots à caractère suggestif. Un quart des Français va carrément jusqu'à considérer que faire la cuisine est plus intime que d'avoir un rapport sexuel. Ainsi, 91% de personnes interrogées reconnaissent du sex-appeal chez celles et ceux qui savent manier la queue d'une casserole.

Mais il n'y a (heureusement) pas que le côté sexuel, il y a aussi cette question de témoigner de son affection quand on se met aux fourneaux pour son chérie ou sa chérie, de la même manière qu'une grand-mère ravit ses petits-enfants avec une fournée de gaufres quand elle les reçoit. Bref, c'est une preuve d'amour. Son importance n'est pas négligeable puisque pas moins de 72% préfèrent qu'on leur prépare un bon petit plat plutôt que de recevoir des fleurs ou un cadeau. Si vous passez à l'action, bref que vous enfilez le tablier, 64% de Français sont susceptibles d'estimer que la relation amoureuse a évolué vers quelque chose de plus solide. A bon entendeur...

... et de rupture !

Et si celles et ceux qui rencontrent des difficultés à trouver l'amour, sinon les partenaires actuellement en difficulté, s'interrogeaient sur leurs connaissances en cuisine pour changer la donne ? Pas moins de la moitié des Français (51%) avouent en effet leur sensibilité quant au service d'un bon petit plat préparé par sa moitié et par leur envie de profiter de ce genre d'attention plus régulièrement. Dans certains cas, le manque d'entraînement en cuisine peut même conduire à mettre un terme à une relation. 13% de Français avouent qu'ils pourraient rompre avec quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. A l'heure où les chefs cuisiniers sont devenus hyper connectés et les réseaux sociaux sont une ressource inépuisable pour trouver un restaurant, la jeune génération se révèle particulièrement sensible au fait de donner de l'importance à la nourriture dans sa vie. 18% des 18-34 ans se sont déjà séparés de leur partenaire parce qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde sur ce point.

Cette étude OpinionWay pour HelloFresh a été réalisée du 6 au 7 décembre 2023 sur 1036 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.