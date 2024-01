Onet-le-Château. Un véritable carton !

C’est loin d’être une nouveauté, les braderies et vide-greniers organisés par l’association Kasmat font toujours le plein. Et ce dimanche, ce fut aussi le cas avec 70 stands (le maximum que les organisateurs s’autorisent pour une bonne circulation des uns et des autres) et un flot ininterrompu de visiteurs-acheteurs qui se sont pressés autour des exposants regorgeant de bonnes affaires (avec même souvent du neuf !), mais aussi près de la buvette qui étalait de très nombreuses pâtisseries faites maison.

Le prochain rendez vous proposé par les assistantes maternelles de Kasmat aura lieu dimanche 17 mars, aux Albatros, pour leur vide-greniers.