Attention aux conseils financiers que vous trouvez sur TikTok, ils peuvent être trompeurs

(ETX Daily Up) - Les internautes se rendent sur TikTok pour obtenir des conseils sur tout et n’importe quoi, y compris sur l’investissement en Bourse. Mais les recommandations sur lesquelles ils tombent ne sont pas toujours très avisées, selon un nouveau rapport américain.

La fintech WallStreetZen est arrivée à cette conclusion après avoir analysé les transcriptions de 1089 vidéos comportant des hashtags relatifs à la Bourse, dont #stocktok et #stocktips. Elle a également évalué la qualité des conseils financiers donnés par 493 influenceurs de la plateforme.

Cela lui a permis de constater que 63% des publications sur le marché boursier pourraient être jugées trompeuses et de nature à induire les consommateurs en erreur. Pour cause, leurs créateurs ne prennent pas les mesures nécessaires pour s’assurer que les utilisateurs de TikTok comprennent qu’investir en Bourse demande une certaine maîtrise. Ainsi, la quasi-totalité des vidéos analysées par WallStreetZen (95%) ne contiennent pas d’avertissement, ce qui peut exposer les actionnaires débutants à prendre des risques inconsidérés avec leur argent.

Par ailleurs, 22% des vidéos problématiques évoquent des retours sur investissement intéressants, alors qu’aucun expert digne de ce nom ne s’aventurerait à le faire. L’Autorité des marchés financiers stipule sur son site qu'"[e]n Bourse, aucun rendement ne peut être garanti". Pourtant, des contenus estampillés #stocktok promettent parfois des rendements annuels de l’ordre de 600%. Ils peuvent donc encourager les consommateurs à investir des sommes folles dans l’espoir de s’enrichir rapidement, sans qu’ils aient conscience que cela peut être risqué pour leur épargne.

Les publications trompeuses identifiées par WallStreetZen contiennent, dans 26% des cas, des conseils de trading et des analyses techniques sur la finance. D’autres analysent le cours de certaines actions (24%) ou couvrent l’actualité boursière (15%). Par ailleurs, 36% des publications TikTok sur l’investissement encouragent les utilisateurs de la plateforme à acheter des actions précises, les exposant potentiellement à une perte sèche si le marché s’effondre. De manière générale, il faut prendre avec des pincettes les conseils financiers que l’on trouve sur TikTok. Si certains peuvent être avisés, les utilisateurs de la plateforme n’ont souvent aucune garantie sur leur fiabilité. Pour cause, seuls 0,8% des créateurs de contenu identifiés par WallStreetZen ont des diplômes ou qualifications qui prouvent leur maîtrise de la finance. Mieux vaut donc diversifier ses sources d’information pour apprendre le b.a.ba. de la Bourse, comprendre le fonctionnement des différents titres financiers et se prémunir d’éventuelles arnaques.