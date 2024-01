Salles-Curan. De beaux projets à l’horizon 2024

Les Salles-Curanais sont venus nombreux à la salle des fêtes au moment des vœux de la municipalité. En présence de Jean-François Rousset député, d’Arnaud Viala président du Conseil départemental et de la communauté de communes Lévézou-Pareloup, le maire Maurice Combettes entouré de son conseil municipal accueillait la population en donnant une rétrospective des actions menées par son équipe durant l’année 2023. Il annonçait aussi les projets pour 2024 et plus, car tout ne peut être réalisé sur un claquement de doigts et il invitait la population à faire preuve de patience et de compréhension quant aux dates prévues pour chacun des travaux envisagés "car il est parfois difficile de concilier un calendrier de réalisations avec les finances de la collectivité". Ainsi sont au programme le parking de l’ancienne menuiserie, l’aménagement de la place de la Mairie, la rénovation énergétique de l’ensemble mairie/école publique, l’installation de la bibliothèque municipale sous la mairie, les travaux de voirie à Bouloc, l’assainissement des Canabières, les travaux intérieurs au Grenier de Monsieur, le centre aquatique porté par la communauté de communes…

Il annonçait aussi que la commune de Salles-Curan a été retenue dans le programme "Village d’avenir" initié par l’État ce qui permettra d’obtenir des aides en ingénierie sur différents projets. Une application "City All" a été mise en place, téléchargeable sur les Smartphones, dans laquelle on trouvera toutes les informations communales. Il relevait aussi les projets d’investisseurs privés qui s’apprêtent à construire au camping de La Devèze, à Saint-Martin-des-Faux ou aux Vernhes, projets qui laissent présager d’un afflux de population, et mentionnait l’initiative privée d’un espace de coworking qui devrait voir le jour prochainement dans les locaux de l’ancien collège.

Arnaud Viala à son tour se réjouissait de constater autant d’ambitions sur le territoire de ce Lévezou qui met un point fort sur la santé, l’accompagnement au vieillissement et le soutien aux jeunes, mais également sur la modernisation des équipements, voirie, réseaux, et rappelait que "l’Aveyron ne peut réussir que si chacun de ses territoires veut réussir".

Toutes les personnes présentes étaient ensuite invitées à partager le verre de l’amitié autour d’un buffet offert par la mairie.