Onet-le-Château. Deux tables de ping-pong à disposition des collégiens

Une nouvelle année qui commence fort pour une équipe qui s’est récemment renouvelée au collège Saint- Viateur-Canaguet.

L’APEL désormais présidée par Agnès Rivière peut compter sur sa vice-présidente, Amélie Soligna-Pereira, mais aussi sur Adeline Clapier et Julie Azemar (respectivement trésorière et trésorière-adjointe), sur la secrétaire Marie Salaun et la secrétaire adjointe Angéline Gachon, pour construire et mener à bien des projets pour tous les collégiens du site.

Cette rencontre était un moment important pour l’APEL, moment partagé par la directrice des lieux Christine Pradalier, avec l’aboutissement de l’un d’entre eux. Un projet qui s’inscrit dans les fondamentaux du collège expliquera Agnès Rivière "Nous sommes dans la dynamique salésienne, voulu par Don Bosco, où la cour d’école est importante et le jeu tout autant. C’est pourquoi, nous avons souhaité investir dans deux tables de ping-pong, une pour la cour des 4e/3e et l’autre pour la cour des 5e/6e. Ces équipements vont permettre à nos jeunes d’avoir une occupation saine, de faire du sport et de partager avec les autres jeunes, le temps des pauses, c’est aussi participer à la valorisation du sport, en lien avec les JO de Paris…".

Mais ce projet n’a pu voir le jour, qu’avec le soutien de l’agence du Crédit agricole d’Onet et sa subvention de 1 650 € qui a ainsi financé une partie de cette acquisition (le reste à charge de l’APEL). Un chèque qui a été remis symboliquement ce vendredi, par les responsables de la banque, qui ont été chaleureusement remerciés par l’association et les jeunes présents.

Et tous vous donnent rendez-vous ce samedi 27 janvier, à 20 h 30, à l’Athyrium, pour participer à leur quine annuel. De nombreux lots et des surprises seront à gagner…