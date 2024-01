Onet-le-Château. La Maison de l’orientation mobile fait étape à l’Athyrium

Les Maisons de l’orientation de Toulouse et Montpellier sont dotées de deux kiosques mobiles (MOM) sillonnant le territoire régional pour aller à la rencontre des élèves, des étudiants, des demandeurs d’emploi et des salariés en reconversion.

Elles ont vocation à informer et accompagner les publics près de chez eux sur les thématiques orientation-métiers-formation-emploi et se rendent en priorité dans les zones rurales et les quartiers politiques de la ville et sont autonomes en énergie.

Ce sera le cas cet après-midi à Onet, puisque la MOM fera étape sur le parvis de l’Athyrium, de 13 heures à 14 heures.

Si vous souhaitez avoir des informations ou être accompagné dans votre projet, n’hésitez pas : l’accès est libre et gratuit !