Attentats de Trèbes et de Carcassonne : le 4e jour du procès décrit le carnage et l'acharnement de violence de Lakdim sur Arnaud Beltrame

Des experts sont venus à la barre, ce jeudi 25 janvier à Paris, pour décrire en termes techniques la mort des quatre victimes de Redouane Lakdim, ainsi que la sienne. Glaçant.



Ce jeudi 24 janvier à la cour d'assises spéciale de Paris, plusieurs experts (en balistique, en empreintes digitales, en "résidus de tir", en explosifs et incendie...) se sont succédé à la barre durant toute la matinée pour tenter d'éclairer les circonstances dans lesquelles sont morts non seulement les victimes de Radouane Lakdim, mais Radouane Lakdim lui-même, lors des attentats terroristes de Trèbes et Carcassonne et de la prise d'oteges du Super U, le 23 mars 2018, selon L'Indépendant.

Des expertises aux "certificats" et autopsies des victimes

A la reprise de l'audience à 14 heures, de nouveaux experts se sont relayés à la barre durant près de deux heures, jusqu'à en venir pendant un petite heure d'horreur aux "certificats" et des autopsies des victimes. Hormis le "certificat" de Renato Silva, blessé à un oeil par Radouane Lakdim sur le parking connu comme un point de rendez-vous gay à Carcassonne où le terroriste à sévi. Il a encore la balle logée dans sa boite crânienne et devrait témoigner ce vendredi 26 janvier.

Sur ce même parking est tombé Jean Mazières, tué d'une balle dans la tempe par Lakdim.

Au Super U de Trèbes, le boucher Christian Medves est mort sur le coup d'une balle tirée de près dans l'oeil.

Un client du magasin, Hervé Sosna, a connu lui aussi une mort rapide, avec une balle tirée à bout portant dans la nuque.

L'acharnement sur Arnaud Beltrame

Tué à l'arme à feu et à l'arme blanche par Radouane Lakdim, Arnaud Beltrame a peut-être vendu chèrement sa peau face au déchaînement de violence dont il a été l'objet, selon l'autopsie. Le lieutenant-colonel a reçu selon le rapport plusieurs blessures par balles, des fractures au niveau du nez et des dents, des coupures sur les mains, et 16 blessures par arme blanche ont été relevées sur son corps, dont une, mortelle, au niveau de la trachée artère qui a été sectionnée. "En un millier d'autopsies, je n'ai jamais vu un tel acharnement sur une trachée (...) Il y a eu un acharnement de l'agresseur, mais il a dû se défendre", conclut l'expert.

Trois balles plus une dans la tête pour Lakdim

Quant à l'agresseur auteur de ces attentats, il a reçu 5 balles, 3 balles de 9 mm dans la tête et une dans la clavicule, toutes mortelles, plus une balle de fusil d'assaut. Pour le médecin légiste, l'une de ces balles, celle qui n'a pas atteint le crâne, aurait touché Lakdim quelques minutes avant celles, fatales, tirées dans la tête.