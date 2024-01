Bozouls. Aux Caselles, entre théâtre et médiation animale

Les résidents de la maison d’accueil Les Caselles se sont retrouvés avec le conseil d’administration l’Apeg et la direction de l’Ehpad accompagnés des bénévoles de la structure pour la très conviviale cérémonie des vœux.

Amina Bensetti, directrice de la structure, a énuméré les points forts de l’année écoulée : les divers aménagements, les échanges avec les écoles et la belle activité des cuisines réaménagées qui prépare les repas non seulement pour les résidents mais également pour l’ADMR et les élèves de l’école Saint-François. Une prestation grandement reconnue pour sa qualité.

Tout en soulignant les difficultés rencontrées à la suite de la pandémie et au remplacement de personnel, Amina Bensetti a présenté ses vœux de bonheur en concluant par une simple phrase : "Être bienveillant, c’est la meilleure façon de réaliser son bonheur."

L’animatrice Sophie a précisé les différentes activités au sein des Caselles. Elles sont au nombre de 570 durant l’année écoulée avec, entre autres, la médiation animale qui stimule les facultés psychiques, les échanges musicaux avec des intervenants professionnels, les rencontres intergénérationnelles comme le théâtre avec les élèves des deux écoles sous la responsabilité d’Olivier Royer, les sorties extérieures et en confirmant que la fête des Caselles du printemps remporte un vif succès. Ivan-Michel Harrant, président de l’association de la maison d’accueil, a souligné la présence de Gérard Descrozailles, ancien maire qui a longuement œuvré pour la création de cette entité l’Ehpad privé à but non lucratif qui compte 66 chambres individuelles de 23 m2 avec de bonnes prestations. La conclusion est revenue à Pierre Roux, directeur associatif dans plusieurs Ehpad dont celui de Bozouls. Il s’est adressé aux résidents par ces mots : "Vous êtes tous différents. On ne perd pas sa personnalité et Les Caselles doivent s’adapter aux résidents, capter tous les moments de joie selon votre sensibilité. Tous mes vœux de bonheur et de santé."

La cérémonie s’est poursuivie par un buffet spécifique préparé par le service des cuisines de la structure.