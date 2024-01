Villefranche-de-Rouergue. "La Truite", de la Cie Accordzéâm, ovationnée

C’est à un formidable feu d’artifice musical auquel a assisté le public venu nombreux dimanche au Théâtre. "La Truite" , œuvre célèbre de Schubert revisitée par les cinq musiciens de la Cie Accordzéâm est un spectacle créatif, joyeux et humoristique interprété par cinq virtuoses servis par la mise en scène décalée et inventive d’Éric Bouvron. Le bonheur d’avoir partagé ce moment unique et jubilatoire se lisait sur tous les visages et une ovation méritée a salué les artistes. Prochain spectacle à noter sur les agendas : "Bienvenue au bel automne" avec la Cie Cavalcade dimanche 4 février à 16 heures. Vingt personnages sont incarnés par quatre comédiens qui vont nous transporter dans une maison de retraite. Une véritable prouesse pour une immersion comique et parfois caustique !