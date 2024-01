Naucelle. Le club de rando affiche une belle santé

L’activité des randonneurs est sportive, utile, et économique. C’est ce que le président Pierre Delcausse, devant plus d’une soixantaine d’adhérents démontrait lors de l’assemblée générale du club à la salle Gintou. Une fois le rapport moral évoqué, Ghyslaine évoquait les activités de l’année qui sont proposées aux 90 membres actifs. Le club peut se targuer, d’avoir proposé un calendrier de 58 randonnées, malgré quelques annulations dues à la météo, la participation moyenne est de 18 randonneurs. Les randonnées du jeudi, plus sportives accueillent 15 personnes. À cela, il faut y ajouter les 20 randos estivales réparties entre Naucelle (13) et Sauveterre (7) durant la saison estivale qui attirent près de 400 touristes. Les sorties, comme le répétait Florian, sont d’abord des sorties pour faire des randonnées, ce qui n’empêche pas d’y adjoindre un volet culturel. La commission sortie est motivée, l’année 2024 s’annonce déjà prometteuse, un travail toujours efficace avec les précieux conseils de Nicole. Une dizaine est déjà programmée, la sortie vers le "Mont Ventoux" affiche complet, celle de septembre reste en cours de finalisation. Cinq membres du club participent aux travaux du comité.

Un comité qui peut s’enorgueillir, de compter 58 clubs et 3 223 adhérents. Le comité propose chaque année des actions pédagogiques, en partenariat avec les clubs, et les institutions. La dernière en date se pratique tous les samedis à Pareloup (15 participants en moyenne pour la marche aquatique). Claude Artus est en charge de l’entretien des sentiers, une tâche très importante, que le président saluait. En 2023, ce sont 8 sentiers du Pays ségali qui ont été entretenus (au total : 70 km / 54 h de travail effectués à 2 personnes).

D’autres travaux ont été réalisés sur le GR 62B (18 h de travail à 3). L’an prochain, 4 nouveaux baliseurs seront formés à Pont-l’Evêque. Maxime Cazals, président des "Caminaïres" de Centrès, réalise un travail extraordinaire sur les sentiers du Pays ségali.

De l’entretien reste à faire, en 2024 : 5 chemins identifiés (Centrès, Gramond, Crespin, Pradinas et Tauriac). Le remplacement des totems est en réflexion (posés en 1998). Le sentier "handi", autour de Sauveterre sera validé. Les randonneurs naucellois compteront 12 baliseurs formés en 2024.

D’autres bonnes nouvelles ont été apportées, par les adjoints de Karine Clément, Olivier Douziech et Christian Couderc.

Le responsable des associations a tenu à souligner : "Une participation nombreuse, et un club structuré qui participe au bien être en Naucellois, les randos estivales sont un plus pour l’attractivité touristique."

La passerelle de Bouvert sera refaite et prête pour la saison estivale.

La municipalité met à disposition son panneau pocket. Christian Couderc proposait ses services pour travailler sur un site.

Une autre bonne nouvelle venait d’Édith, animatrice à l’office du tourisme du Pays ségali. La structure participera au Salon des randonneurs de Lyon qui attire sur 3 jours plus de 10 000 personnes. Pour conclure, le président invitait ses adhérents à "monter" à pied aux Voyageurs pour se restaurer.