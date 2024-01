Les chiens adoptés pendant la pandémie seraient particulièrement mal élevés

(ETX Daily Up) - Des millions de personnes à travers le monde ont adopté un animal de compagnie durant la crise sanitaire, afin de rompre avec la solitude et obtenir du réconfort. Beaucoup ont jeté leur dévolu sur les chiots, réputés très joueurs. Mais ces petits compagnons à quatre pattes ont tendance à présenter des problèmes de comportement depuis la fin de la pandémie.

Des chercheurs du Royal Veterinary College de Londres ont fait cette découverte après avoir suivi une cohorte de chiots au Royaume-Uni. Ces derniers avaient moins de seize semaines quand ils ont été achetés à des éleveurs britanniques en 2020. Les universitaires ont analysé leur comportement jusqu’à ce qu’ils atteignent 21 mois, un âge charnière au cours duquel les maîtres prennent souvent la décision de se séparer de leur chien - ou pire de l’euthanasier - s’il a de mauvaises habitudes. Il s’avère que la quasi-totalité des propriétaires canins, sondés pour les besoins de cette étude, déclarent que leur boule de poils présente au moins un trouble du comportement. Dans la majorité des cas, ils se plaignent que leur animal tire sur sa laisse pour amener son maître où il en a envie, qu’il saute sur les personnes qui croisent son chemin, et qu’il ne vienne pas au pas quand on l’appelle. Le comportement d’un chien est étroitement lié à la façon dont son maître se conduit avec lui et à la place qu’il lui accorde dans sa vie quotidienne. C’est pourquoi le dressage est déterminant pour lui inculquer de bonnes habitudes et assurer son bien-être. Toutefois, les chercheurs du Royal Veterinary College de Londres ont constaté que les propriétaires canins ne savent pas toujours bien éduquer leur toutou.

L'importance du dressage

L’écrasante majorité de ceux interrogés confient avoir déjà utilisé des méthodes de dressage aversives. Parmi elles figurent le recours à la force physique pour se faire obéir (44%), les cris et les réprimandes (41%) ou l’utilisation d’accessoires contraignants pour l’animal. Si ces stratégies peuvent pousser le chien à écouter son maître, elles sont souvent déconseillées parce qu’elles ne le motivent pas à changer son comportement sur le long terme.Il est intéressant de noter que les propriétaires canins sont moins susceptibles d'avoir utilisé des techniques aversives s’ils avaient suivi des cours de dressage en ligne avec leur petit compagnon durant la pandémie. Par ailleurs, un tiers des répondants ne s’attendaient pas à avoir autant de difficultés à élever leur toutou. Cela vient certainement du fait que les périodes de confinement et les restrictions sanitaires les ont empêchées de solliciter un dresseur canin ou un comportementaliste.

Pour le Dr Rowena Packer, co-autrice de l’étude, il est important que les propriétaires canins les moins expérimentés consultent un professionnel s’il remarque que leur chien a des troubles du comportement. "Les comportements problématiques sont extrêmement fréquents chez les chiots pandémiques et, dans de nombreux cas, ils sont potentiellement exacerbés par les propriétaires qui utilisent des techniques de dressage basées sur la punition [...]. L'un des principaux enseignements de notre étude est que la participation à des cours de dressage pour chiots est indispensable pour que les propriétaires apprennent les meilleures techniques de dressage disponibles", a-t-elle déclaré dans un communiqué.