Réquista. Quatre rencontres à destination des parents au Bercail, en février

Le café des parents a proposé un atelier portage au Bercail animé par la PMI de l’Aveyron. Quatre mamans et trois petits ont participé à cet atelier en mettant en pratique et en essayant plusieurs matériels : écharpes de portage (extensible ou non), sling, porte-bébé physiologique préformé.

En février, quatre rencontres à destination des parents :

- Jeudi 1er février à 10 heures : café des parents : atelier alimentation de bébé, animé par la PMI de l’Aveyron.

- Samedi 3 février à 10 heures : café des parents : atelier sommeil de l’enfant, animé par Sophie Courtial.

- Jeudi 8 février à 20 heures : soirée "comment mieux accompagner son enfant dans ses apprentissages ?", animée par Agnès Barry. Tarif 20 € les 6 ateliers.

- Jeudi 29 février à 20 heures : soirée-conférence "la fratrie, relation frères et sœurs", animée par Brigitte Cassette.

Inscriptions au Bercail, 05 65 43 68 64 ou lebercail@requistanais.fr