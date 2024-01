Rodez : 48 heures pour créer un jeu vidéo ou de société au Global game jam du 26 au 28 janvier

Sous l'égide de la CCI, 3iL Ingénieurs organise du 26 au 28 janvier un événement pour permettre à tous les amateurs (et professionnels) des jeux en équipes (ou individuels) de créer leur propre support.

La 3ème édition du Global game jam, aura lieu du 26 au 28 janvier à la Cité de l'entreprise et de la formation à Bourran. Cet événement est organisé en collaboration avec Global game jam et par l'école ruthénoise 3iL ingénieurs, le Bureau des élèves (BDE) de cette école et le Campus de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron.

Développeurs, artistes, designers

Pendant 48 heures, les participants auront l'occasion de créer et développer des jeux avec des développeurs de jeux, artistes et designers. Le Game Jam est un événement où des équipes se forment et doivent réaliser un concept, à l'exemple des jeux de société, jeux vidéo voire des contrôleurs de jeux. Ils doivent alors collaborer avec leur équipe sur un thème spécifique dans un temps record afin de gagner ! Vous aurez la chance de rencontrer des passionnés de jeu et partager vos expériences afin de créer des souvenirs inoubliables.

Cet événement est ouvert à tous les âges et à toutes les expériences. Les débutants comme les experts et les étudiants, ainsi que les professionnels sont les bienvenus. Des ressources ainsi que des outils seront mis à votre disposition pour vous aider à développer votre créativité.Tout le long du jeu, les participants auront accès à une restauration.

Vous devez vous inscrire sur le campus de la Cité de l'Entrepise et de la Formation à Bourran, 5 rue de Bruxelles à Rodez ou sur leur site internet pour participer à cette aventure unique.