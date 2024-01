Onet-le-Château. Apiculture : bilan et échanges constructifs avec Les Zhappy 12

"Les Zhappy 12" est une toute jeune association qui compte actuellement une soixantaine d’adhérents et dont le but est d’œuvrer pour l’abeille et soutenir les apiculteurs. Autour du président Christian Lacroix, Carine Lacroix (trésorière), Sébastien Puech (secrétaire) et Corinne Desterbecq (adjointe), elle a tenu son assemblée générale samedi dernier, à la Penchoterie.

L’occasion pour les responsables et pour les adhérents, de faire un retour sur l’année écoulée. Du succès de l’atelier culinaire organisé avec le lycée hôtelier de Villefranche, en passant par les achats groupés, les conférences sur la cire et la propolis, des rencontres entre apiculteurs, la fête de la Saint-Ambroise, les interventions en Ehpad ou à Emmaüs, comme autant de temps forts qui ont permis de se retrouver et surtout d’échanger !

Dans les projets, on notera celui qui se prépare autour du don d’un rucher d’un ancien adhérent, mais aussi l’arrivée de 2 nouveaux membres Jean-Noël et Valérie au sein du conseil d’administration, qui permettra de lancer de nouvelles activités. Enfin, le bilan financier de l’association étant positif, le bureau a décidé de maintenir la cotisation à 8 €.

Et comme les Zhappy 12 ont une marque de fabrique revendiquée et inscrite dans leur ADN, de convivialité, l’assemblée s’est terminée en dégustant différentes galettes (frangipane, miel, chocolat, pommes…) accompagné de cidre pour la vingtaine d’adhérents présents.

Contact :

leszhappy12@gmail.com

ou sur Facebook leszhappy12