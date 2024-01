Aveyron : belote, quine, concerts, théâtre, où sortir ce vendredi, samedi et dimanche ?

Voici une liste non-exhaustive d'animations ce vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 janvier en Aveyron.

Vendredi 26 janvier

Arvieu. Soirée belote-tarot ; soupe au fromage, à 18 h 30, à la salle Raymond-Almès.

Calmont. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Ceignac.

Laissac. Soirée jeux de société, à 18 heures, à la bibliothèque.

Olemps. Spectacle de l’école de danse Camille Legray, à 20 h 30, à la salle 777.

Onet-le-Château. Concours de tarot, à 20 h 30, aux Costes-Rouges, salle des Albatros.

Rieupeyroux. Concert chœurs et piano dans le cadre de la Nuit des conservatoires, à 20 h 30, à la salle Gilbert-Alauzet.

Rodez.

- Création jeux avec le Global game jam, à la CCI à Bourran.

- Ensemble de musique de chambre avec les élèves de musique du conservatoire dans le cadre de la Nuit des conservatoires, à 19 h 30, à l’auditorium du conservatoire.

- Théâtre avec les élèves de Corinne Andrieu dans le cadre de la Nuit des conservatoires, à 18 heures, à l’auditorium du conservatoire.

Saint-Amans-des-Côts. Concours de belote ; 19 heures, soupe au fromage, à 20 h 30, à la salle polyvalente.

Sainte-Geneviève-sur-Argence. Concert avec les élèves des classes de flûte traversière, de guitare, de batterie des classes d’éveil musical dans le cadre de la Nuit des conservatoires, à 18 h 30, au centre culturel.

Salles-Curan. Challenge de belote, à 20 h 45, à la salle des fêtes des Canabières.

Villefranche-de-Rouergue. Dans le cadre de la Nuit des conservatoires, concert Ensemble jazz avec les élèves d’Éric Lagarrigue et de Frédéric Machemehl, à 20 h 30, à la salle des fêtes de la Madeleine.

Samedi 27 janvier

Agen-d’Aveyron. Marche au profit du Téléthon, à 14 heures, place du Frézenq.

Calmont. Quine de l’école La Nauze, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Ceignac.

Condom-d’Aubrac. Soirée cinéma-documentaire, à 20 heures, à la salle multi-accueil.

Flavin. 2e tournoi de baby-foot, à 18 heures, à la salle polyvalente.

Golinhac. Soirée théâtrale avec la troupe « Les Loupkiris », à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Grand-Vabre. Concours de belote ; 19 heures, soupe au fromage, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Laissac. Lecture pour enfants, jeux d’association, à 10 heures, à la bibliothèque.

Lassouts. Soirée accordéon et disco au profit du 4L Trophy de Julien Clamens, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Marcillac-Vallon. Quine de l’entente cycliste, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Le Monastère. Quine de l’école des 4 Rives, à 20 h 30, à la salle polyvalente du Puech.

Onet-le-Château. Quine du collège Saint-Viateur, à 20 heures, à L’Athyrium.

Rodez.

- Concert avec les chorales "Comps se le chante", "Les Filles de Chœur" et "Les Voix égarées", à 14 h 30. à l’accueil Saint-Joseph de Jean XXIII.

- Salon du mariage, à la salle des fêtes.

- Soirée musique avec Avee project suivi de DJ Okya avec Symphonix, à 19 heures, à la brasserie le Central.

Saint-Saturnin-de-Lenne. Quine de l’Élan de Saint-Sat, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Salles-Curan. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes des Canabières.

La Salvetat-Peyralès. Soirée entre musique et cartes : 17 heures, récital de musique classique ; 19 heures, repas ; 21 heures, concours de tarot, à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès. Conférence-débat organisée par l’Unafam et animée par le Dr Djéa Saravane sur la douleur et santé mentale, à 14 h 30, à la salle de la Doline.

Sébrazac. Concours de belote, à 21 heures, à la salle des fêtes.

Toulonjac. Soirée contes avec Florant Mercadier, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Villefranche-de-Rouergue. Dictée du Rotary, aux Fleurines, à 14 h 30.

Dimanche

Arvieu. Quine du comité d’animation, à 14 heures, à la salle Raymond-Almès.

Baraqueville. Quine de l’école de Lax, à 14 heures, à la salle des fêtes de Lax.

Clairvaux-d’Aveyron. Quine du relais paroissial, à 14 h 30, à la salle du foyer rural de Bruéjouls.

Comps-la-Grand-Ville. Après midi jeux de société, à 15 heures, à la salle de la mairie de Diu.

Durenque. Après-midi jeux de société et randonnée pédestre au profit du Téléthon, de 14 heures à 17 heures, à la salle des fêtes.

Espalion. Quine du sport quilles, à 15 heures, au centre Francis-Poulenc.

Estaing. Quine de l’ADMR Vallée d’Olt, à 14 heures, à la salle d’animation.

Florentin-la-Capelle. 16 heures, vente aux enchères ; 19 heures, repas ; 21 heures, bal avec les musiciens de Tradicapelle au profit du Téléthon, à l’espace multifonctionnel.

Laissac. Thé dansant animé par Didier Laurent, à 16 heures, au centre administratif.

Luc. Quine de l’école Jean-Boudou, à 14 heures, à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube.

Montbazens. Déjeuner du foot avec manchons de canard et tête de veau, à 7 h 30, à la salle de spectacle.

Montrozier. Quine du relais paroissial, à 14 heures, à la salle d’animation de Gages.

Mur-de-Barrez. Quine de l’école, à 14 heures, au réfectoire du collège.

Naucelle. Quine de l’école Saint-Martin, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Onet-le-Château. Quine du club « la bonne entente », à 14 h 30, à L’Athyrium.

Rieupeyroux. Quine de l’ADMR, à 14 heures, à la Maison pour tous.

Rodez.

Saint-Côme-d’Olt. Après-midi théâtral, à 16 heures, à la salle de fêtes.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Quine du club des aînés, à 14 heures, à la salle polyvalente.

Salmiech. Quine des aînés, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès. Quine du relais paroissial, à 14 h 30, au gymnase.

La Selve. Projection de deux courts métrages au profit du Téléthon, à 14 h 30, à la salle des fêtes de Lagarde.

Sénergues. Quine de la paroisse, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Trémouilles. Quine de l’école, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Viviez. Quine des Restos du cœur, à 14 h 30, à l’espace Jacques-Rey.