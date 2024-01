Basket-ball : Rodez se déplacera-t-il à La Ricamarie ?

« Quand je vois l’actualité en cours, je me demande si on va pouvoir jouer… » Pas de Gilets jaunes, ni de résurgence du covid, qui ont tous les deux en leurs temps perturbé jusqu’aux programmes sportifs des Aveyronnais. Mais l’interrogation de Matija Sagadin, le coach du Rodez basket Aveyron, se fait au regard de l’ampleur que prend le mouvement de contestation des agriculteurs en France et particulièrement dans le Sud.

En effet, lui et les siens doivent se rendre demain (coup d’envoi à 20 heures) à La Ricamarie, près de Saint-Etienne, pour le compte de la 15e journée de Nationale 3. « Mais quand je vois l’état des routes. Il va falloir se poser des questions, explique-t-il ce vendredi après-midi. On va en parler avec le président et prendre une décision sûrement demain matin. »



S’il n’est pas reporté, ce match ressemblera-t-il à une promenade de santé pour les Ruthénois ? Car si les Aveyronnais pourraient avoir du mal à rallier la salle ; sur le terrain, on risque fort d’observer un match à sens unique. En tout cas, les Ruthénois, 3es avec 10 succès en quatorze parties, sont sur une très belle dynamique ; quand les Ligériens n’ont toujours pas goûté à la moindre victoire. À noter l’absence de Bannerman, soignant toujours ses adducteurs. Le groupe de Rodez : Gelin, Frugère, Williams, Chumiatcher, Diouf, Rigal, Sharta, Salhi + 9e à désigner.