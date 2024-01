Villefranche-de-Rouergue. Carton plein pour les U9

Les seniors de repos, seuls les jeunes se sont rendus sur les stades où dans les gymnases pour des compétitions futsal. Les U9 se sont rendus à Sainte-Croix. Au total, quatre équipes représentaient le Stade villefranchois. Les petits bleus ont fait presque un sans-faute en ramenant 15 victoires pour 16 matches.

Les U10 et U11 se sont rendus au Tricot. Ils ont reçu Figeac Capdenac pour des rencontres de préparations. Une équipe de 18F est qualifiée pour la finale du challenge départemental Futsal, qui aura lieu le dimanche 3 mars, à Villefranche-de-Rouergue.

Agenda du week-end

Les U11 (3) se déplaceront dimanche à Marcillac pour jouer en Futsal contre Dourdou II, Agen Gages et Espoir Foot III, tandis que les U11 (4) iront à La Fouillade rencontrer Bas Rouergue, JSPMR III et Combes III. Les U13 (2) seront en futsal ce samedi, à La Fouillade, à 10 h, pour affronter Bas Rouergue, OAF III et Combes II. Les U18F reçoivent cet après-midi, au Tricot, Millau. Les seniors se déplaceront dimanche après midi à Combes en championnat.