Manifestations des agriculteurs : gazole, PAC, lois Egalim... quelles mesures pourrait annoncer Gabriel Attal pour calmer la colère ?

Alors que le mouvement de protestation s’amplifie partout en France, le Premier ministre Gabriel Attal est attendu ce vendredi 26 janvier à Montastruc-de-Salies, en Haute-Garonne, à 16h30, pour parler aux agriculteurs. Quelles mesures pourrait-il leur annoncer pour atténuer les tensions ?







Le Premier ministre, Gabriel Attal, annoncera ce vendredi en Haute-Garonne "des mesures de simplification" en faveur des agriculteurs, a fait savoir jeudi le gouvernement, alors que le mouvement de revendication des agriculteurs continue de s'étendre en France avec "un niveau d'attente vraiment très très fort".

Le chef du gouvernement a réuni jeudi matin le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour discuter des réponses à apporter aux doléances des agriculteurs français.

À moins de cinq mois des élections européennes, le gouvernement, sous pression, s'emploie à contenir la fronde agricole, potentiellement déstabilisatrice.

"L'heure est grave pour le gouvernement parce que s'il n'est pas à la hauteur des réponses cet après-midi, je ne donne pas suite du mouvement, comment il va se passer", a prévenu ce vendredi 26 janvier sur Sud Radio Arnaud Gaillot, président du syndicat des "Jeunes agriculteurs".

Mais que pourrait annoncer Gabriel Attal cet après-midi aux côtés du ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, pour tenter de mettre fin aux blocages ?

Lâcher du lest sur le gazole non routier ?

Après des négociations entre Bercy et la FNSEA à l’automne, une augmentation progressive des taxes sur le gazole non routier (GNR), carburant utilisé pour faire rouler les tracteurs, jusqu’en 2030 a été actée. Une solution qui ne satisfait pas.

Alors que le secteur agricole représente un cinquième des émissions de gaz à effet de serre de la France, tout en étant en première ligne des conséquences du réchauffement climatique. Le gouvernement pourrait toutefois réviser son budget et revenir sur cette décision, en préservant finalement cette niche fiscale.

Vers plus de contrôles pour Egalim ?

Le gouvernement étudie aussi un renforcement de contrôles dans le cadre des lois Egalim adoptées en 2018 et 2021, qui doivent protéger les revenus des agriculteurs dans la guerre des prix à laquelle se livrent la grande distribution et l’industrie agroalimentaire et l'accélération des indemnités pour les agriculteurs dont l'activité est touchée par les maladies bovines.

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a déjà promis cette semaine de "multiplier les contrôles" pour les faire respecter. Ce jeudi 25 janvier, le ministère de l’Agriculture a annoncé avoir désormais l’autorisation d’en déclencher. Il a également obtenu la publication du décret très attendu sur la réutilisation des eaux usées dans l’agroalimentaire.

Vers une simplification des normes administratives ?

La simplification des normes administratives est l’une des principales revendications entendues dans les manifestations. Des mesures pour alléger le millefeuille administratif figureront ainsi dans la loi d’orientation agricole, avec notamment un raccourcissement des délais administratifs ou une réduction des surtranspositions des réglementations européennes.

Vers des aides versées rapidement ?

Les agriculteurs ont dû faire face à de multiples difficultés ces derniers mois : tempête Ciaran ou inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, bovins touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE)… L’attente du versement d’aides promises se fait toujours attendre et génère de la frustration.

L’accélération du traitement de ces dossiers devrait faire partie des avancées proposées par Gabriel Attal. Tout comme le versement des aides PAC (Politique agricole commune) par les services de l’État, dont les retards peuvent tendre les trésoreries.