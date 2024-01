Rodez : des idées pour le jour J au Salon du mariage, ce week-end du 27 et 28 janvier

Le Salon du mariage est proposé les samedi 27 et dimanche 28 janvier, à la salle des fêtes de Rodez.

Ce week-end, à la salle des fêtes de Rodez, aura lieu le Salon du mariage. Cet événement, qui existe depuis 30 ans, est mis en place par plusieurs commerçants ruthénois : la bijouterie Roux, l'enseigne Coordonnable, la bijouterie Julien d'Orcel et la boutique LM Mariage. L'année dernière, celle-ci avait rassemblé 2 000 participants dont 800 couples. Le salon va permettre aux jeunes fiancés et aux couples d'imaginer et de créer le mariage de leur rêve.

35 exposants

Trente-cinq exposants, dont des photographes, traiteurs, bijoutiers et cavistes, vont aider ces couples à se projeter pour le jour "J" en leur donnant des idées. Le Salon du mariage propose également un défilé de robe de marié et de lingerie, ainsi que des animations musicales comme un groupe de gospel et une présentation de saxophone.

Ces exposants et ces animations vont donc permettre aux couples de créer le mariage souhaité. En effet, ce salon va donner l'occasion de rencontrer des professionnels et de créer des relations tout en passant un bon moment. L'événement offrira également un apéritif le samedi soir, à partir de 18 heures, afin de partager et de faire de belles rencontres.

Un tirage au sort sera effectué à la fin du week-end et un couple aura la chance de gagner une paire d'alliances. Pour participer à ce tirage au sort, le couple peut s'inscrire à l'entrée du salon.