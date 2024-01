Football, basket-ball, rugby à XIII : suivez en direct les résultats sportifs aveyronnais du week-end

Football, rugby à XIII et à XV, handball, course pédestre... Retrouvez ci-dessous le programme et tous les résultats sportifs aveyronnais du week-end des 27 et 28 janvier.

SAMEDI 27 JANVIER FOOTBALL - Ligue 2 (22e journée) : Rodez - Laval........19 heures A lire aussi : Football - Ligue 2 : Rodez, une question de concentration - U19 National (17e journée) : Montpellier - Rodez......15 heures - Coupe d'Occitanie (16es de finale) : Sources Aveyron - Seysses-Frouzins.....0-2 Onet-le-Château II - L'Union-Saint-Jean......18 heures Millau - Fabrègues.........20 heures - Régional 1 féminin (14e journée) : Rodez II - Montpellier ASPTT....19h30 Toulouse II - Druelle........20 heures - Départemental 1 (13e journée) : Comtal II - JS Lévézou.....9-1 Salles-Curan-Curan - Saint-Georges......19 heures Bas Rouergue - Saint-Geniez-d'Olt........20 heures Naucelle - Espalion.........20 heures RUGBY A XIII - Élite 2 (9e journée en retard) : Entraigues - Villefranche-de-Rouergue.......18-48 HANDBALL - Nationale 3 féminine (13e journée) : Rodez-Onet - Perpignan.....20 heures BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (15e journée) : La Ricamarie - Rodez.......20 heures A lire aussi : Basket-ball : Rodez se déplacera-t-il à La Ricamarie ? DIMANCHE 28 JANVIER RUGBY - Fédérale 2 (14e journée) : Lévézou Ségala - Villefranche-de-Lauragais.....15h15 Millau - Balma.....15h15 Decazeville - Belvès.....15h15 - Fédérale 3 (12e journée) : Saint-Affrique - Servian Boujan.....15h15 Pechbonnieu - Rodez......15h30 FOOTBALL - U17 National (17e journée) : Rodez - Balma....14h30 - Coupe d'Occitanie (16es de finale) : Le Grand Combe - Rodez II......15 heures Ouest Aveyron - Montpellier Atlas Paillade.....15 heures - Départemental 1 (13e journée) : Luc-Primaube - Aguessac........15 heures BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (14e journée) : Castelnau-le-Lez - Elan Aveyron.....15h30 COURSE PEDESTRE - Challenge Aveyron (2e manche) : Trail hivernal du Lévézou (12 kilomètres)........9h30