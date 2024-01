Football : Rodez crucifié à la dernière seconde par Laval

Ce samedi soir, pour le compte de la 22e journée de Ligue 2, les Ruthénois n'ont pas enregistré un cinquième match de rang sans défaite, ni un neuvième si on ne compte que les matches à domicile, en revenant à hauteur de Laval, puisqu’un but de Diaw est venu les crucifier à la 90e+5. Un sacré coup dur pour un Raf basculant en deuxième partie de tableau, 11e.

En première période, un Ruthénois s'est particulièrement illustré. L'habituel gardien remplaçant, titulaire du fait de l'absence de Lionel Mpasi pour la Coupe d'Afrique, Sébastien Cibois. Ne réalisant pas moins de quatre parades décisives devant les Tangos. De quoi illustrer les difficultés ruthénoises, même si les sang et or ont aussi eu quelques situations pour débloquer les choses.

Mambo se blesse

Une mi-temps marquée aussi par la blessure (42e), vraisemblablement musculaire puisque non consécutive à un coup, de Stone Mambo, remplaçant déjà Joris Chougrani toujours out, lui, pour une entorse au genou. Lucas Buades est alors entré sur la pelouse, piston droit, faisant glisser Ahmad Ngouyamsa à droite de la charnière à trois, aux côtés du capitaine Bradley Danger et de Serge-Philippe Raux-Yao, qui devrait lui animer les derniers jours du mercato hivernal tant les sollicitations sont nombreuses pour le géant de 24 ans en fin de contrat avec le Raf en juin prochain.

Cibois en vue, puis impuissant

Et quand le portier d'une équipe est l'homme en vue, ce n'est jamais bon signe. Ainsi juste avant l'heure de jeu, Bobichon est venu ouvrir le score. Car cette fois, Cibois était impuissant. Sur un coup franc excentré, la tentative brossée du Mayennais ayant heurté la tête de Taibi, posté dans le mur, au point de donner une trajectoire hors de portée du gardien formé au PSG.

Hountondji, la preuve par neuf

Mais comme très souvent cette saison, le caractère ruthénois a encore parlé. Malgré un troisième match en une semaine après la Coupe de France le samedi précédent ici même à Paul-Lignon face à l"AS Monaco (1-3) et un déplacement en Ligue 2 à Guingamp mardi (3-3) ; et des moments légitimes de moins bien. 66e : ouverture majuscule de Haag pour Buades sur le côté droit. Dribble du piston, entrée dans la surface et centre fort devant le but pour l'inévitable Andreas Hountondji n'ayant plus qu’à pousser le cuir au fond des filets. Son troisième but de la semaine après son doublé à Guingamp. Le neuvième de la saison en L2 pour le meilleur buteur du club.

Dix minutes plus tard, poussé par un stade réveillé, le onze sang et or a bien cru bénéficier d'un penalty quand Buades s'est écroulé dans la surface après avoir été pris (ou pas) en sandwich par deux Tangos. Mais l'arbitre M. Landry, n'a pas bronché.

Le président Pierre-Olivier Murat exclu, Buades le coup dur

En revanche, l'homme en noir a dégainé un carton rouge à l'endroit du président du Raf Pierre-Olivier Murat à la 89e minute, probablement pour contestation sur les bancs de touche, puisqu'un joueur mayennais a, lui, écopé d'un jaune.

Mais pire côté terrain : dans une fin de match enlevée et où Rodez poussait, un contre lavallois s'est terminé par une faute de Buades quasiment au poteau de corner. Un coup franc que Diaw a repris victorieusement après un cafouillage au second poteau. Cruel, très cruel pour des Ruthénois, qui restaient invaincus à Paul-Lignon depuis huit matches, et qui se rendront la semaine prochaine chez un cador, Angers, postés désormais en deuxième partie de tableau en Ligue 2.