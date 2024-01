Marcillac-Vallon. Cérémonie des vœux et galette des Rois à l’Ehpad du Vallon

La traditionnelle séance de vœux et de partage de la galette offerte par la municipalité de Marcillac s’est déroulée jeudi, à l’Ehpad de l’hôpital du Vallon, rue du Mansois, en présence de Vincent Prévoteau, directeur général accompagné de l’équipe administrative et médicale dirigée par Emmanuel Noë. Vincent Prévoteau a souhaité une très belle et heureuse année aux résidents ainsi qu’à "toutes celles et ceux qui constituent les maillons de cette chaîne de soins qui assure la qualité reconnue de cet établissement". Des vœux partagés par Jean Philippe Périé puis Emmanuel Noë qui s’est adressé tour à tour aux résidents qui sont, a-t-il dit, "le cœur de notre communauté", au personnel médical "les gardiens de la santé et artisans d’une qualité de vie meilleure" et au personnel paramédical, technique, logistique et administratif qui "garant du bon fonctionnement quotidien de notre structure". Il a également rappelé quelques événements qui ont marqué la vie de l’établissement en 2023 avec notamment sa mise en sécurité électrique, la sortie à la mer, la veillée de Noël ou encore l’acquisition d’un exosquelette pour soulager le travail des aides-soignant(e) s.