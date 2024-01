Réquista. Provinlait : les réunions s’enchaînent

Les membres du conseil d’administration de Provinlait se réunissent depuis le mois de septembre 2023, à espace régulier, afin d’avancer dans l’organisation du salon. En effet, les débats sont nombreux, l’organisation des stands, la communication, la publicité, les thèmes des conférences, les propositions d’emplois ou encore la présence des établissements scolaires. Il ressort que de nombreux partenaires manifestent leur soutien à ce projet d’envergure nationale qui attire les acteurs du monde ovin lait. Ainsi, les préparatifs avancent pour accueillir les visiteurs.

Durant les deux jours de salon, les 24 et 25 avril, ce sont près de 70 exposants représentant l’ensemble de la filière qui ont répondu présents pour ce deuxième salon. Des animations professionnelles, exposition de matériel agricole et d’innovations techniques et des conférences au cœur de l’actualité agricole sont prévues, présentation de la filière, de ses institutions et de ses acteurs, le bien-être animal, comment améliorer les performances environnementales et économiques en élevage ovin lait ? Les premiers résultats du projet Life Green Sheep, l’adaptation des bâtiments au changement climatique pour les caprins, ovins viande et ovins lait, la charte lait de brebis France, une démarche volontaire et collective pour valoriser le lait de brebis et ses produits, la génétique comme levier d’adaptation au changement climatique, se former/s’installer…

Visites de fermes. Deux journées prévues pour des visites de fermes ; le mardi 23, à destination des agriculteurs autour des thématiques, optimisation du temps de travail et adaptation des bâtiments au changement climatique et le jeudi à destination des scolaires.

Ce salon est, pour la filière ovin lait, un réel outil de communication, de promotion du territoire, du métier d’éleveur, des métiers de la filière et de la qualité des produits issus du lait de brebis. Pour toute information :

www.provinlait.com

ou 05 65 74 57 03.