Olemps. Alertes : un banquet en toute convivialité

Jeudi dernier s’est tenu le banquet du club des aînés "Les Alertes", un repas qui permet aux adhérents de se retrouver pour passer un bon moment et commenter les repas et sorties prévues au cours du 2e trimestre. 68 personnes étaient présentes salle des Quatre-Vents pour partager les plats concoctés par Bruno Privat et la croustade de ris de veau, le magret et le baba ont été unanimement appréciés par les "fines bouches". À noter la présence de dix nouveaux adhérents qui ont été présentés à tour de rôle par la présidente Marie-Thérèse Costes et chaleureusement accueillis. L’ambiance, joyeuse, a été assurée par les bonnes blagues des Raymond et plusieurs chanteurs se sont succédé : le duo Garrigues, Magali qui a entonné "La bonne du curé" et enfin la chorale des Alertes qui a interprété un magnifique "Aveyron" riche en émotions.

Les prochains rendez-vous du club : le 8 février à 14 heures, assemblée générale avec galette des rois. Participation de chacun indispensable pour apporter les encouragements nécessaires aux bénévoles.

Le quine du club aura lieu le 17 mars.

Les marches et jeux de société reprendront en mars : le 11 à Sainte-Juliette, le 18 à La Primaube, le 25 à Calmont, le 8 avril à Olemps, le 15 à Druelle, le 22 à Flavin, le 6 mai à Sainte-Radegonde. Un séjour randonnée est organisé à Nant du 23 au 26 avril. Une sortie stockfisch à Saint-Julien de Piganiol est prévue en avril mais la date n’est pas encore arrêtée.

Le challenge Cadilhac de pétanque se déroulera le 23 mai aux Quatre-Vents.