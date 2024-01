Classement des villes où il fait bon vivre : pourquoi Rodez est une nouvelle fois très bien classée ?

Depuis la création du classement des villes et villages où il fait bon vivre en 2020, Rodez fréquente le haut du classement avec les honneurs ! Dans le top 20 à chaque reprise, pour ce cru 2024, paru hier dans le Journal du dimanche, la préfecture aveyronnaise franchit un cap et se hisse au dixième rang. Mais alors pourquoi l’association Villes et villages où il fait bon vivre place le Piton au-dessus de nombreuses métropoles ou villes pourtant plus attractives ? Retour sur un classement honorifique, qui, par l’étude de 187 critères, dévoile Rodez sous son plus beau jour.

Enclavement, désert médical, vieillissement de la population… Que nenni ! À en croire le classement des villes et villages de France où il fait bon vivre, paru dans les pages du Journal du dimanche hier, Rodez est la dixième ville de France où il fait bon vivre.

Une surprise ? Pas vraiment. La capitale aveyronnaise est habituée au haut du tableau depuis la création de ce classement en 2020, réalisé par l’association Villes et villages où il fait bon vivre. Classée douzième lors du premier cru, la préfecture aveyronnaise conforte son statut lors des quatre années suivantes, ne descendant pas plus bas que le seizième rang. En conservant même une constante, celle d’être numéro 1 de toute la Région Occitanie, Toulouse et Montpellier comprises ! Et une troisième place dans sa catégorie de population, entre 20 000 et 50 000 habitants. Car d’après la méthodologie employée par les réalisateurs de ce classement (lire par ailleurs), les 187 critères retenus sont appliqués pour l’ensemble des 34 808 communes de France métropolitaine.

Sports, environnement…

Et sur les 11 familles de ces critères, Rodez tire son épingle du jeu. Et cela peut s’expliquer assez facilement, notamment sur l’aspect "préservation de l’environnement". Petite ville de 24 207 habitants, la cité ruthénoise profite du cadre aveyronnais et de son agglomération à faible densité de population (274 habitants au km2). En somme, un cadre de vie préservé par la pollution. "Le score de Rodez est notamment dû aux performances de la ville dans des catégories comme les transports, sports et loisirs et attractivité immobilière", cite d’ailleurs Thierry Saussez, créateur et président de l’association organisatrice et ancien conseiller en communication d’un certain Nicolas Sarkozy. Effectivement, avec 7 500 licenciés dans les clubs de la ville, l’on peut assez aisément cataloguer Rodez comme une ville sportive, de même, il est concevable qu’elle dispose d’une certaine attractivité immobilière. Si les prix des différents biens ont grimpé de 20 % lors des cinq dernières années (lire ci-contre), le prix moyen du m2 pour un appartement, de 1 976 €, reste inférieur à celui de la plupart des villes de France. Rien qu’à Brest par exemple, qui devance le Piton d’une petite place au classement, il faut compter 2 271 €, toujours sur le même élément statistique de comparaison.

La surprise est par contre plus grande au moment où Thierry Saussez cite les transports comme point fort. Car régulièrement, les difficultés de Rodez et de l’Aveyron en matière de transports garnissent ces colonnes. Le ferroviaire est plus que secoué, marqué par des annulations respectives des trains de nuit à direction de Paris. Le sempiternel passage à 2x2 voies de la RN88 entre Rodez et Sévérac-d’Aveyron semble encore loin d’aboutir, laissant le Piton encore perché loin d’une autoroute, quand le vélo – annoncé comme la mobilité de demain –, peine encore à faire sa place dans la cité.

L’enclavement, une force

Mais c’est certainement cet enclavement, qui au fil des ans, a constitué l’un des principaux atouts de la capitale des Rutènes. Paradoxal diriez-vous. Un peu moins lorsque l’on y réfléchit. Isolé au cœur d’une sorte de triangle des Bermudes dont les sommets sont Clermont-Ferrand au nord, Montpellier à l’est et Toulouse à l’ouest, Rodez a su faire son trou.

Profiter d’un véritable isolement, pour, loin des métropoles, créer quelque chose de singulier. On dit bien que l’Aveyron est une île entourée de terres ! Et certains indicateurs économiques sont flatteurs. Le taux de chômage du bassin d’emploi ruthénois n’atteint que 4,4 %, tandis que la moyenne nationale est à 7,4 %. Cette même zone dispose d’ailleurs d’un solde commercial positif (c’est-à-dire que le territoire exporte plus que ce qu’il n’importe), un fait assez rare dans le pays.

En termes d’équipements, la ville se démarque également, profitant de trois musées, dont le phare Soulages ayant drastiquement contribué à remodeler le visage de la préfecture aveyronnaise, d’un hôpital de 400 lits (ce qui confère au Piton un ratio lits d’hôpital par habitant très favorable) et de nombreux Ehpad, publics comme privés. Le Figaro n’avait d’ailleurs pas manqué de souligner ces éléments, Rodez étant classée comme la ville de France où vieillir en bonne santé lors d’un classement paru en novembre dernier.

Nous pourrions également évoquer la sécurité comme atout majeur du Piton, Rodez figurant à la troisième place du classement dédié à ce thème, réalisé par L’Express, en 2022. En bref, petite cité conciliant les avantages de la vie à la campagne et les services d’une ville, la capitale aveyronnaise semble offrir le meilleur compromis pour un cadre où il fait bon vivre… Ou du moins doper les critères pour figurer au mieux dans cette classification. En espérant, pourquoi pas, encore grimper dans les années à venir !