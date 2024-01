Sébrazac. Folklore : Séverine et Christophe récompensés

Le groupe folklorique L’Étoile de Sébrazac, composé de 23 jeunes danseurs de 4 à 40 ans, évolue régulièrement lors des diverses manifestations sur la commune. Chaque prestation est un moment de joie partagée avec le public, ravi d’admirer les danseurs et les danses exécutées avec application. Lors d’une répétition, les parents des danseurs ont souhaité remercier Séverine Bessière et Christophe Rouquette pour leur engagement et leur patience à l’apprentissage des danses traditionnelles. Une formation qu’ils accomplissent depuis de nombreuses années, heureux de transmettre leur passion et le folklore.

Ce fut l’occasion de leur offrir un joli panier de produits gourmands pour leur dire un grand merci à tous les deux. Le groupe est toujours prêt pour des représentations.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Christophe au 06 77 04 93 94.