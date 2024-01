Saint-Martin-de-Lenne. Les aînés invités par la commune autour d’un goûter

La mairie a récemment convié les aînés de la commune à partager un moment convivial lors d’un goûter. Le maire Sébastien Cros et une partie de son conseil municipal accueillaient la trentaine de convives à la salle des fêtes du village. La rencontre a débuté par une conférence de Louis Mercadier sur "la vallée du Lot aveyronnaise". À l’aide d’un diaporama, il a captivé l’assistance. Pour tous ce fut un moment très intéressant. La rencontre se poursuivait avec le goûter. À cette occasion ils ont élu les rois et les reines du jour et déguster une galette. C’est en fin d’après-midi que chacun a regagné son domicile, satisfait et ravi de cette belle rencontre conviviale et festive