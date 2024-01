Entraygues-sur-Truyère. Les salariés de l’ADMR en formation

Les salariés de l’association locale ADMR Entraygues-St Amans étaient invités, jeudi soir, à la salle multiculturelle, pour une formation à la déglutition, proposée et organisée par la Maison de santé pluri-professionnelle d’Entraygues. Sous la houlette de Victorien Trepp, coordinateur en santé de la MSP et de la CPTSNA (Communauté professionnelle territoriale de santé du Nord Aveyron), l’intervention était animée par Audrey Rouquette, orthophoniste à la Maison de santé. Cette dernière présentait ce qu’est la déglutition et ses différentes phases : phase orale, pharyngée et œsophagienne. Des protocoles sont parfois préconisés. Celles-ci, dans leurs diverses interventions, sont amenées à connaître ces situations. Aussi, c’est avec beaucoup d’attention et par leurs questions et observations qu’elles ont suivi cette formation, présentée, de façon explicite par Audrey Rouquette. Le président de l’ADMR Gilbert Vigneron tenait à remercier Audrey Rouquette et Victorien Trepp très applaudis pour cette soirée de formation.