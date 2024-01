VIDEO. Aveyron : cette entreprise met au point une alternative écologique à la lessive

Elle utilise de l'eau ozonée, qui s'évapore par la suite.

Depuis sa création en 2019, l’entreprise Ligne Bleu ne cesse d’innover pour proposer des alternatives écologiques aux produits ménagers. "Le but de notre société est de supprimer les produits d’entretien et de désinfections chimiques et nocifs", commente Julien Adam, le directeur.

L’entreprise installe chez les professionnels qui ont besoin de nettoyer de grandes surfaces (hôtel, collectivités, restauration), des systèmes de nettoyage avec de l’eau ozonée, "qui a une capacité désinfectante 17 fois supérieure à la javel ou autres produits chimiques", appuie Julien Adam.

Aux quatre coins de la France

La société a signé un partenariat en 2023 avec un groupe expert à l’échelle nationale, afin d’acquérir un plus grand nombre de marchés. Les deux villefranchois installent ainsi leurs systèmes aux quatre coins de la France.

Depuis plusieurs semaines, c’est un tout nouveau système que les deux entrepreneurs déploient pour proposer une alternative à la lessive. Ce dispositif a été installé à l’hôtel des Fleurines, pour un montant de 5 000 euros. “La lessive est remplacée par un système d’eau ozonée qui lave tous les vêtements, linges, draps et gouttes de l'hôtel”, indique Julien Adam. “À la fin du lavage, l’ozone s’évapore ce qui permet de remettre l'eau utilisée dans le réseau sans polluer ou même d’arroser les plantes”.

“C’est un réel avantage”, appuie Romain Bouillard, le gérant de l'hôtel Les Fleurines. “Avant, on travaillait avec une blanchisserie, maintenant le linge est 100% traité en interne. On réduit fortement les coûts. Avec ce dispositif, on lave à froid ce qui permet d’économiser de l'électricité pour chauffer, ce qui est loin d'être négligeable au vu des énormes volumes de linges qu’on lave”.

"Un cercle vertueux"

“Ce système de lavage est aussi plus respectueux de la matière et beaucoup moins agressif que la lessive chimique”, ajoute Julien Adam. “ C’est tout un cercle vertueux qui permet de faire des économies, de respecter l'environnement et de proposer aussi un lavage tout simplement de meilleure qualité”.