CAN 2024 : derniers tickets à distribuer pour les quarts de finale ce mardi, voici les affiches du jour

Les deux derniers tickets pour les quarts de finale de la coupe d'Afrique des nations trouveront preneurs ce mardi 30 janvier 2024.

Le tableau des quarts de finale est presque complet. Il ne reste plus que deux tickets à distribuer, ce mardi 30 janvier 2024. Quel est le programme ?

Mali, Maroc...

Qualifié avec une victoire et deux matchs nuls, le Mali, premier de son groupe, croise le fer avec le Burkina Faso, deuxième du sien. Les Burkinabés ont tout connu : la victoire, le match nul, et la défaite ! Le vainqueur affrontera le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui a battu le Sénégal aux tirs au but (1-1, 5-4), dans la soirée du 29 janvier.

Ce sera ensuite autour des Lions de l'Atlas d'entrer en piste. Premier de son groupe avec 7 points, le Maroc joue contre l'Afrique du Sud qui, à l'image du Burkina Faso, a aligné trois résultats différents en phase de groupes. Le vainqueur se frottera, lui, au Cap-Vert, tombeur de la Mauritanie (1-0).

Heures, chaînes...

Comme c'est le cas depuis le début de ces huitièmes de finale, les matchs du jour se tiendront en fin d'après-midi et en soirée. Voici la programmation :

18 heures : Mali - Burkina Faso, diffusé sur beIN Sports 1

: Mali - Burkina Faso, diffusé sur beIN Sports 1 21 heures : Maroc - Afrique du Sud, diffusé sur beIN Sports 1

Le tableau actuel des quarts

Voici le tableau actuel des quarts de finale, avant la fin des huitièmes, ce mardi soir :