Decazeville. Comment se comporter face au dérèglement climatique

Invités par l’association Antirhouille à la Bassine, rue Clemenceau, Fabien Delmarès et Cédric ont présenté la Fresque du climat, qui permet de comprendre le dérèglement climatique. En déposant collectivement des cartes sur une table, ils forment une fresque. Ce jeu repose sur les donnés du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). On comprend notamment l’effet de serre, ses mécanismes et ses conséquences, les catastrophes météorologiques ainsi que les conflits et les migrations qui peuvent surgir, etc.

Dans un deuxième temps, les participants réfléchissent aux actions qu’ils peuvent mener à leur niveau pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et rendre l’atmosphère et la vie plus soutenables. En s’attaquer par exemple aux problèmes de l’isolation des bâtiments.

"Nous promouvons une société plus sobre en matière énergétique et de consommation. L’enjeu pour l’humanité est de préserver l’essentiel et de consommer l’essentiel. Notre niveau de consommation d’énergie n’est plus soutenable : 80 % de l’énergie primaire utilisée dans le monde provient d’une ressource fossile non renouvelable. Nous animons des ateliers pour les associations, établissements scolaires, entreprises, collectivités. Chaque participant à un atelier peut se former pour devenir par la suite animateur ou animatrice. Cela explique l’essaimage de la fresque du climat", explique Fabien Delmarès, ingénieur agronome.