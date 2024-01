Druelle Balsac. Des séances de gym très suivies

Les cours collectifs de gym présentent de nombreux avantages. Ils sont dirigés par des coaches compétents qui vous aideront grandement à vous habituer aux différents modes d’entraînement. Avec un bon encadrement, vous pratiquerez convenablement les exercices pour un maximum d’efficacité.

Cela permet également de se surpasser vu que le seul fait de travailler en groupe offre davantage de motivation et d’endurance. Un autre point fort de ce genre d’activité est que l’on n’est pas seul. La présence de plusieurs personnes pratiquant les mêmes exercices permet de s’amuser et d’oublier la fatigue durant les longues séances. Il vous sera également possible de faire de nouvelles rencontres avec des personnes qui partagent avec vous la même passion du sport. Tous les lundis matin, un groupe de volontaires se retrouvent dans une salle au Bouldou. Ces cours sont très fréquentés, en effet, 26 personnes sont inscrites pour ces séances. Elles se déroulent de 9 h 15 à 10 h 15.Ces cours sont destinés à toutes les personnes (hommes ou femmes) qui souhaitent entretenir leur condition physique (aucun niveau sportif n’est requis) et sont encadrés par Eve.

Vous pouvez appeler aux numéros suivants pour de plus amples renseignements : 06 85 02 60 06 ou 06 75 27 05 47.