Alrance. Des travaux de voirie programmés en 2024

De nombreux Alrançais étaient à la salle des fêtes pour assister à la cérémonie des vœux de la municipalité. Entouré de ses conseillers, le maire Bernard Cluzel, donnait une rétrospective de l’année écoulée, appuyant sur quelques points forts comme la modification du carrefour de Nazareth à la Capelle Farcel (trop accidentogène), le lotissement Les Grands Chênes où il reste encore trois lots à vendre.

Il donnait aussi quelques chiffres rassurants quant aux diverses subventions versées par l’état et le département pour réaliser les travaux en cours. Les projets pour 2024 se limiteront à la finalisation des travaux de voirie commencés en 2023 et à l’aménagement du cimetière. Bernard Cluzel concluait en remerciant les associations communales et intercommunales qui, chacune dans son domaine, font vivre le village, l’équipe pédagogique de l’école des Pierres Brunes qui par l’excellence de son travail sait maintenir l’effectif avec 35 élèves.

Il encourageait enfin tous ses administrés à "poursuivre leurs activités associatives" et émettait les meilleurs vœux de l’équipe municipale pour 2024 avant de partager galette et verre de l’amitié.